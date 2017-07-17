17.07.2017 08:57:21

İsrail yine Filistinli balıkçıları hedef aldı!

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus sahili açıklarında avlanan balıkçılara ateş açması sonucu Filistinli 2 balıkçının yaralandığını söyledi.

Yaralıların tedavi için Han Yunus'taki Nasır Sağlık Kompleksine nakledildiğini ifade eden Kudra, sağlık ekiplerinin yaralıların durumunun orta dereceli olduğunu ilettiğini belirtti.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş da İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından doğrudan ateş açılan iki balıkçının yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordu güçleri, Filistinli balıkçıların avlanmalarına izin vermeyerek, balıkçı teknelerine sık sık ateş açıp çalışmalarını engelliyor. Filistinli yetkililer bu durumun taraflar arasında varılan ateşkesin ihlali anlamı taşıdığını belirtiyor.