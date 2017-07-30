30.07.2017 17:38:05

İsrail Yenikapı'da protesto ediliyor!

İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri ve 14 Temmuz'dan beri sürdürdüğü uygulamalar İstanbul'da protesto edilmeye devam ediliyor. Geride bıraktığımız günlerde Saraçhane'de düzenlenen iki ayrı mitingin arından bugün Saadet Partisi'nin organizasyonu ile Yenikapı'da bir miting daha düzenleniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu miting için futbolcu Ronaldo ve Filistin hassasiyeti bilinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya davet göndermişti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri ve 14 Temmuz'dan beri sürdürdüğü uygulamalar İstanbul'da protesto edilmeye devam ediliyor.



Geride bıraktığımız günlerde Saraçhane'de düzenlenen iki ayrı mitingin arından bugün Saadet Partisi'nin organizasyonu ile Yenikapı'da bir miting daha düzenleniyor. Mitinge çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu destek veriyor.

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RONALDO ve MADURO'YA DAVET



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu miting için futbolcu Ronaldo ve Filistin hassasiyeti bilinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya davet göndermişti.