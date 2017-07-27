28.07.2017 09:12:34

İsrail Yenikapı'da protesto edilecek!

İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerine tepkiler dinmiyor. Metal dedektörleri kaldıracağını açıklayan İsrail yönetimi halen Mescid-i Aksa'da ibadete ilişkin kısıtlamalar getiriyor. Filistinliler ise bu baskı bitene kadar namazları Aksa önünde kılmaya kararlı! Türkiye'den de Filistinlilerin direnişine destek geldi. İstanbullular, Kudüs'te yaşananları bugün Saraçhane Parkı'nda, pazar günü ise Yenikapı'da protesto edecek!

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri bu akşam Saraçhane'de protesto edilecek. Mitinge katılım gösterecek Sivil Toplum Kuruluşları şu şekilde:



Bir Gençlik Hareketi, Genç İHH, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Önder Genç, Anadolu Öğrenci Birliği







PAZAR GÜNÜ BÜYÜK MİTİNG!

İsrail'e karşı 30 Temmuz Pazar günü ise saat 17.00'de, İstanbul Yenikapı'da “Büyük Kudüs Mitingi” düzenlenecek. Miting ile ilgili dün açıklama yapan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Kudüs bizimdir diyen herkesi Yenikapı'ya bekliyoruz. Yenikapı'ya gelin, gelin ki gücümüzü dünya görsün” diye konuştu.

“MÜSLÜMANLARDAN BEKLEDİĞİMİZ TEPKİ VENEZUELA'DAN GELDİ”

İsrail'e karşı tüm cılız söylemleri bastıran tepkinin Venezuela'dan geldiğini belirten Karamollaoğlu, “Biz İslam ülkeleri yöneticilerinden beklerken Siyonist zulme en sert tepki Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan geldi. Maduro, işgalci İsrail'i sert bir dille kınarken, tüm İslam âlemine ayağa kalkma çağrısı yaptı” dedi.

YENİKAPI'DAKİ KUDÜS MİTİNGİNE KİMLER KATILACAK?

- MEMUR-SEN

“Büyük Kudüs Mitingi”ne katılacağını açıklayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Müslümanların onuruna kast edenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız” dedi.

- İHH

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kudüs'e saldırıyorlar. Biz de Kudüs'ün yanında olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Genel Başkanımız Bülent Yıldırım'dan Büyük Kudüs Mitingi'ne çağrı:

"Kudüs'e saldırıyorlar. Biz de Kudüs'ün yanında olmak istiyoruz.

Kudüs'e saldırıyorlar, kadın ve çocukları yaralayıp kurşun sıkıyorlar. Biz de Kudüs'ü ve Müslümanları yalnız bırakmak istemiyoruz. pic.twitter.com/Adsw6nLSEd — Bülent Yıldırım (@BYildirim_IHH) 26 Temmuz 2017

- Anadolu Gençlik Derneği

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, mitinge katılacağını bildirdi ve konuyla ilgili “30 Temmuz'da Yenikapı'da yapılacak olan Büyük Kudüs Mitingi ile bu millet, yeniden İslam âlemindeki uyanışın, dirilişin ve ayağa kalkışın fitilini ateşleyecek. Bir kez daha zalim İsrail'e en gür seda ile “haddini bil” diyecek; Kudüs'e olan sevdamızı, Mescid-i Aksa'ya olan hasretimizi haykıracağız. Dünya sussa da, Batı sırtını dönse de; biz susmayacağız, Kudüs'e sırtımızı dönmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

- İSOMDER (İSLAM TOPLUMU SOSYAL MEDYA DERNEĞİ)

Çorum Şubesi Başkanı Abdullah Gökgöz'de Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek olan mitinge katılacaklarını açıkladı. Gökgöz yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki Müslümanlarla kalmayıp Dünyada çeşitli programlar düzenleyip İslam aleminin de kıyama kalkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda 30 Temmuz 2017 pazar günü saat: 17.00'de yapılacak olan Büyük Kudüs Mitingine İSOMDER Çorum yönetimi olarak katılacağımızı ve tam destek vereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Şüphesiz ki Allah nurunu tamamlayacaktır.” dedi.

İŞTE MİTİNGE DESTEK VEREN TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: