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İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
İsrail Yenikapı'da protesto edildi!
30.07.2017 17:38:05

İsrail Yenikapı'da protesto edildi!

İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri ve 14 Temmuz'dan beri sürdürdüğü uygulamalar İstanbul'da protesto edilmeye devam ediliyor. Geride bıraktığımız günlerde Saraçhane'de düzenlenen iki ayrı mitingin arından bugün Saadet Partisi'nin organizasyonu ile Yenikapı'da bir miting daha düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu miting için futbolcu Ronaldo ve Filistin hassasiyeti bilinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya davet göndermişti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri ve 14 Temmuz'dan beri sürdürdüğü uygulamalar İstanbul'da protesto edilmeye devam ediliyor.

Geride bıraktığımız günlerde Saraçhane'de düzenlenen iki ayrı mitingin arından bugün Saadet Partisi'nin organizasyonu ile Yenikapı'da bir miting daha düzenlendi. Mitinge çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu destek verdi.

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RONALDO ve MADURO'YA DAVET

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu miting için futbolcu Ronaldo ve Filistin hassasiyeti bilinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya davet göndermişti.

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ALANDA YAŞANANLAR

Yenikapı'da gerçekleştirilecek miting için alana büyük bir platform kurulurken, vatandaşların mitingi daha rahat takip edebilmeleri için alanın farklı yerlerine dev kolonlar ve ekranlar yerleştirildi.

Kendileri için kurulan arama noktalarından geçen vatandaşlara alana girişte Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Bazı vatandaşların Özgür Kudüs ve Filistin yazılı kafa bantları taktığı görülürken, alana onlarca palet su bırakıldı. Ayrıca vatandaşların kullanımı için alanın farklı yerlerine mescit, seyyar tuvaletler yerleştirilirken, acil müdahale için ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Yenikapı Etkinlik Alanı'nın farklı yerlerine "Kanında boğulacaksın İsrail", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar asıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu miting öncesi Filistin konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya bir davet mektubu göndermişti. Alınan bilgiye göre Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da mitinge davet edildi.

Memur-Sen'in de katılacağını açıkladığı mitinge, başta İHH İnsani Yardım Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Mezunları Derneği, ASKON, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Deniz Feneri Derneği, Cansuyu Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

NELER YAŞANDI?

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, ardından da Mescid-i Aksa ibadete kapatılmıştı. Olayların devamında Harem-i Şerif'in iki kapısı 16 Temmuz günü açılmış, fakat kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirilmişti. Filistinliler, dedektörlerin yerleştirilmesinin ardından namazlarını Aksa'nın çevresinde kılarken, sık sık İsrail polisinin müdahalelerine maruz kalmışlardı.


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