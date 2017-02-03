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İsrail, Yahudi yerleşim birimleri inşa etmede ısrarlı
03.02.2017 17:30:53

İsrail, Yahudi yerleşim birimleri inşa etmede ısrarlı

Hotovely, ABD'den yapılan 'Yahudi yerleşim birimleri inşa etmenin Filistin-İsrail barışına yardımcı olmadığı' yönündeki açıklamaya cevap verdi.

İsrailli Bakan Yardımcısı, yaptığı yazılı açıklamada, "Mevcut İsrail hükümeti, Yahudi halkının ülkenin her tarafında inşaat yapma hakkını hayata geçirmek için seçildi. Biz de bizi inşa etmeye devam etmemiz için seçen İsrail halkının iradesine saygılıyız.İsrail Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD'den yapılan açıklamada, Filistin topraklarında yer alan "Yahudi yerleşim yerlerinin varlığının barışa mani olmadığı" yönündeki ifadeye de dikkati çeken Hotovely, şunları kaydetti:

"Beyaz Saray da biliyor ki (Filistin topraklarındaki Yahudi) yerleşim birimleri barışa mani değil, hiçbir zaman da olmadı. Buradan çıkarılacak açık sonuç, (bu Yahudi yerleşim yerlerinin) inşa edilmesi de bir problem değil."

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Sean Spicer, İsrail'in Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yerleri oluşturmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Varolan yerleşimlerin barışa mani olmadığını düşünmekle birlikte yeni yerleşim alanlarının açılmasının veya yerleşim yerlerinin sınırlarının genişletilmesinin barış hedefine ulaşmamız adına yardımcı olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD yönetimi, Trump'ın iş başına gelmesinden bu yana İsrail'in yapımını onayladığı yasadışı Yahudi yerleşim birimlerine ek 5 bin 500 konutun inşa edilmesi kararını ise kınamadı. ABD yönetimi şimdiye kadar, İsrail'in Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler için konut inşa etme kararlarını kınıyordu.



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