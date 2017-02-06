07.02.2017 02:06:38

İsrail tartışmalı yasayı onayladı

İsrail parlamentosu, Filistin topraklarında Yahudilerin yerleşim yeri olanağını sağlayan yasayı onayladı...

Ajanslarda yer alan habere göre; İsrail parlamentosu, Yahudi yerleşimcilere Filistin topraklarında tapulu arazilere yerleşim yeri kurma izni veren tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

52'ye karşı 60 oyla geçen yasa, Filistinli yetkililer tarafından 'toprak hırsızlığını meşrulaştırma' yasası olarak nitelendirildi.

Oylama sırasında İngiltere'deki temaslarından dönen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yasa hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

TAPULU ARAZİLERE EL KOYMAK YASALLAŞTI

Yeni yasa, İsrail'e Filistinlilerin tapulu arazilerine el koyma hakkı veriyor; yasa, tapulu arazilere bilinmeden inşa edilen yerleşimlerin yanı sıra, devletin izniyle inşa edilmiş olanları da kapsıyor.

Arazisine el konulan Filistinlilere ise maddi tazminat olarak para veya arsa verilecek.

'YERLEŞİMLER BARIŞ ŞANSINI YOK EDİYOR'

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), yaptığı açıklamada, "İsrail'in yerleşim girişimi, barışı ve iki devletli çözüm fırsatını baltalıyor" dedi. FKÖ, yasanın 'İsrail devletinin siyasi çözüme yönelik tüm çabaları yok etme isteğini' ortaya koyduğunu da ifade etti.

'KUTSAL DİYARIN TÜMÜ YAHUDİLERE AİTTİR'

Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Kunis ise, Yahudilerin dini metinlerine dayanarak, Batı Şeria'yı da kapsayan İsrail topraklarının 'tümünün Yahudilere ait olduğunu' öne sürüp, yasağın meşruluğunu savundu.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ TEPKİLİ

Tartışmalı yasa, insan hakları örgütlerinin büyük tepkisini çekiyor. İsrailli B'Tselem kuruluşu, yayımladığı açıklamada yasayı kınadı: "Yasa, İsrail'in Filistinlileri kontrol etmek ve topraklarını çalmaktan vazgeçmeye niyeti olmadığını ispatlıyor."

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