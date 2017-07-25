25.07.2017 22:57:15

İsrail, Salah'ı sınır dışı etmek istiyor

Filistin İslami Hareket lideri Salah, İsrail tarafından sınır dışı edilmek isteniyor

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Şeyh Raid Salah'ı sınır dışı etmek istediğini açıkladı.

Middle East Monitor'un haberine göre Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Raid Salah için 15 yılını harcadığını ve şimdi ise sıranın Salah'ı İsrail sınırlarından çıkarmak olduğunu öne sürdü.

İsrailli Bakan'ın Salah'ı Lübnan'a veya 11 yıldır İsrail'in işgali altında bulunan Gazze'ye sürmek istediği iddia ediliyor.

Şeyh Raid Salah, daha önce birkaç defa İsrail'in suikast girişiminden kurtuldu ve çok defa hapsedildi. Öte yandan Salah'ın, farklı zamanlarda Mescid-i Aksa'ya girmesi yasaklandı.

İsrail'de Filistin İslami Hareket'in lideri Salah, Aksa'yı İsrail'in Yahudileştirme planından korumaya çalıştığı için "Aksa'nın Muhafızı" olarak anılıyor.

Kaynak: Haberiyat