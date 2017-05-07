07.05.2017 20:02:02
İsrail polisi Filistinli bir genç kızı öldürdü
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş ettiği Filistinli bir genç kız hayatını kaybettiİsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı çevreleyen eski şehrin Şam kapısında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genç kızı öldürdü.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, Şam kapısında nöbet tutan İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunmaya çalıştığı iddia edilen Filistinli bir genç kızın, polisin açtığı ateş sonucu "etkisiz hale getirildiği" belirtildi.
Açıklamada, vurulan genç Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi yer almazken, İsrail basınında genç kızın hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail polisinden daha sonra yapılan açıklamada, vurulan genç Filistinlinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail güçlerinin, "bıçaklama girişiminde" bulundukları iddiasıyla Filistinlilere karşı düzenlediği saldırılardaki artış dikkati çekiyor.