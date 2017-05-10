10.05.2017 16:10:34

İsrail polisi, çocukların önünde Filistinli sivilleri öldürdü

İsrail polisi, okul çocuklarının önünde Filistinli sivillerin öldürülmesini canlandırdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İsrail polisi, okul çocuklarının önünde Filistinli sivillerin öldürülmesini canlandırdı.Hebrew 2 Kanalının yayınladığı videoda, İsrail polisi okul çocuklarının önünde Filistinli sivillerin öldürülmesi operasyonunu canlandırdı. Ramat Hasharon okulunda okuyan, 12 yaşını doldurmamış İsrailli çocukların önünde bir çatışmada Filistinli bir sivilin nasıl vurulduğunu canlandırdılar.Öte yandan Ekin ayından bu güne İsrail polisi, 305 Filistinliyi öldürdü. 305 Filistinlinin askerlere ve yerleşimcilere karşı bıçaklama ya da saldırı gerçekleştirmeye çalıştıkları iddiasıyla öldürüldüğü belirtildi.