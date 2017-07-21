21.07.2017 16:16:58

İsrail polisi bir Filistinliyi öldürdü

Filistinlilerin, bugün Mescid-i Aksa'nın kapı girişlerine elektronik dedektör takılmasını protesto ettiği sıralarda 1 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Mescid-i Aksa'nın kapı girişlerine takılan elektronik dedektörleri protesto sırasında çatışmalar yaşandı. Filistin Kızılayının sözcüsü Arap Fukaha, İsrail polisinin Kudüs'ün güneyinde Res el-Amud Mahallesi'nde bir Filistinli genci öldürdüğünü, 140 kişiyi de plastik mermilerle çeşitli yerlerinden yaraladığını söyledi.



Kudüs Müftüsü ise İsrail'in, Mescid-i Aksa'daki bütün uygulamalarını reddederek, kapılardan elektronik dedektörlerin kaldırılmasını istedi.