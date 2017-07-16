16.07.2017 14:25:05

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

İsrail, üç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.

İsrail polisi üç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.

İsrail polisi tarafından kapalı tutulan Harem-i Şerif'in bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından kapılara metal arama dedektörleri yerleştirildi.

Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Harem-i Şerif'in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı." denilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörlerinin yerleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanda Harem-i Şerif'in kapılarına X-ray cihazları ile Harem'in dışına çevreyi gözetleme amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı." ifadelerine yer verilmişti.

FİLİSTİNLİLER PROTESTO EDİYOR

Filistinliler İsrail'in bu uygulamasını reddederek protesto ediyor ve öğlen namazını Aksa'nın giriş kapılarında kılıyor.