21.07.2017 00:17:26

İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...

Kudüs’teki son İsrail saldırısı, bugün yatsı namazı sonrası yaşandı. Onlarca yaralının arasında Türkler olduğu da öğrenildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına yönelik yasağı sürerken, “Kızgınlık Cuması” öncesi Kudüs'teki son İsrail saldırısı yatsı namazı sonrası yaşandı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek, akşam ve yatsı namazlarını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

55 FİLİSTİNLİ, 2 TÜRK YARALI

İsrail askerlerinin saldırısında 55 Filistinli ve 2 Türk yaralandı. Yaralılardan 22'si tedavi edilmek üzere çevre hastanelere nakledildi.

Filistin Kızılayı Kaynakları, “İşgalci polis ve askerleri bizi tehdit ederek Esbat Kapısı önüne ulaşmamızı engellediler” açıklamasında bulundu.



YARALI TÜRK HASTANEDE



Bölgede bulunan Türk turizm görevlisi Numan Balcı, Facebook canlı yayınında yaralı Türk'ün Makasıd Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.





Görgü tanıkları polisin bazı Filistinlileri gözaltına aldığını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektör yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

Müdahaleden kareler için fotoğrafa tıklayınız:



Yaşananlar sonrasında olay yerinden videolar paylaşıldı:





ARAMA DEDEKTÖRLERİ YERLEŞTİRMİŞLERDİ

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.





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