01.02.2017 17:01:49

İsrail Meclisi, üyelerinin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme yasağını kaldırdı

Knesset, üyelerinin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerini yasaklayan ve 2015'ten bu yana geçerli olan karar, dün kaldırıldı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Knesset'teki Ahlak Komitesi kararı açıkladı ve milletvekillerine Mescid-i Aksa'yı ziyaret için işgal polisiyle koordineli hareket etmelerini ve polisin talimatlarına uymalarını söyledi.



Haberde, kararın Knesset'in aşırı sağcı üyelerinden Haham Yehuda Glick'in başvurusu üzerine alındığı ifade edildi.



YASAK KARARI NEDİR?



Knesset üyelerine Mescid-i Aksa'yı ziyaret yasağı kararı, baskınlara karşı direnen Mescid-i Aksa cemaati ile işgal polisi arasında çatışmaların yoğunlaşması üzerine 2015 yılında alınmış ve geçen yıl Nisan ayında uzatılmıştı.



Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO'nun Ekim ayında aldığı kararla sadece Müslümanlara ait olduğunu vurguladığı Mescid-i Aksa'ya Yahudi yerleşimciler işgal güçlerinin himayesinde günlük olarak baskın düzenliyor.

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