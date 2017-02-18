18.02.2017 21:10:40

İsrail Kudüslü aileyi evlerini yıkmaya zorladı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aileyi, ruhsatsız olduğunu ileri sürdükleri evlerini yıkmaya zorladı.

AA'nın haberine göre İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Karain ailesini 7 yıl önce inşa ettikleri evlerini yıkmaya zorladı.

Karain ailesi, geçen hafta kendilerine tebliğ edilen yıkım kararının ardından, belediyenin kendilerine mal ettiği yıkım masraflarından kaçınmak için 60 metrekarelik dairelerini kendileri yıkmak zorunda kaldı.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistinlilere ait 50 bin konuttan binlercesini ruhsatsız olduğu gerekçesini ileri sürerek yıkmakla tehdit ediyor.

İsrail kaynaklarına göre, Kudüs'ün yüzde 36'sını teşkil eden Filistinlilerin evlerini, İsrail, Yahudi yerleşim birimlerine açmak ve kenti Yahudileştirme politikaları çerçevesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya çalışıyor.

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