İsrail, Kudüs Müftüsünü vurdu
İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör artarak devam ediyor. Filistin’in kanaat önderlerinden Kudüs Müftüsü ve Kudüs Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri, yatsı namazı esnasında Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında cemaate saldıran İsrail askerlerince plastik mermi ile vurularak yaralandı. Hamas liderlerinden İsmail Radvan, 'İşgalciler ateşle oynuyor. İşgal edilmiş Kudüs'te namaz kılanlara saldırmakla kendisine cehennem kapısını açıyor.' ifadelerini kullandı. Ayrıca 14 yaralının olduğu