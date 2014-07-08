28.01.2017 21:08:01

İsrail istihbaratı, 2014 saldırıları ile ilgili raporu yayınlamak istemiyor

İsrail'in iç istihbarat servisi ŞABAK'ın 2014 saldırıları raporlarının yayınlanmasını ertelemeye çalıştığı iddia ediliyor...

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Filistin Enformasyon Merkezi'nin Haaretz Gazetesinden aktardığı habere göre İsrail'in iç istihbarat servisi ŞABAK, hükümetin denetleme komisyonu tarafından hazırlanan 2014 Ramazan ayındaki saldırılara yönelik raporun yayınlanmasını istemiyor.



İddialara göre rapor, geçen hafta görüşülecekti fakat ŞABAK, görüşmeyi Salı gününe erteledi.



Sebebi ise raporda söz konusu saldırılarda İsrail güçlerinin zayıf ve başarısız olduğunun açıkça görülmesi.



Ayrıca Gazze'nin yaşam tünellerine de istediği oranda zarar veremeyen İsrail'in bu başarısızlığı raporda görülüyor.



NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail, Gazze'ye 8 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" isimli bir saldırı başlatmıştı.

İsrail'in 51 gün süren saldırılarının gerekçesi ise 12 Haziran 2014'te Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde kaybolduğu açıklanan üç Yahudi yerleşimcinin cesetlerinin bulunmasıydı. İsrail bu ölümlerden Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Hava saldırılarını gözaltı ve tutuklamalar takip etti. İsrail'in bu saldırılarına karşılık Gazze tarafından roketler atıldı.



Kassam Tugayları, söz konusu tünelleri aktif bir şekilde kullanmış, İsrail topraklarına denizden sızmıştı.





Saldırılar sonrası Gazze'nin altyapısı ve inşaası için bir çok adım atıldı fakat BM'ye göre inşaa 30 yıl sürebilir.

Yine BM'ye göre 2205 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlardan 1483'ü sivil, 521'i çocuk, 283'ü kadın. İsrail tarafından ise 66 asker, bir güvenlik koordinatörü ve dört sivil öldü. Bir yabancı uyruklu sivil de yine İsrail'de hayatını kaybetti. 11 binden fazla kişi yaralandı.

Uluslararası toplum Birleşmiş Milletler (BM) okullarının bile hedef alındığı saldırıları değil çoğu İsrail savunma sistemine takılan roketleri kınamayı tercih etti.

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