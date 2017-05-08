08.05.2017 17:30:17

İsrail İşgal güçlerinden Batı Yaka ve Kudüs'te baskın

Filistin halkına yönelik baskı ve zulmü sürdüren İsrail işgal güçleri, Batı Yaka ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi

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Filistin halkına yönelik baskı ve zulmü sürdüren İsrail işgal güçleri, Batı Yaka ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.İsrail İşgal güçleri, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'da bulunan bir kısmı İsrail işgali altındaki El-Halil şehrinin Beyt Ummer beldesinde birçok eve baskın düzenledi. Bazı askerler evlerde arama yaparken askerlerden bir kısmı da Safa Kavşağı'ndaki bazı evlerin çatılarına çıktı. İşgal güçleri, baskın sırasında El-Halil'de 3 kişiyi, Kalkiliya şehrinde ise 1 kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan, işgal güçleri dün gece de Nablus kentinin doğusuna baskın düzenleyerek yol yapımında kullanılan aletlere ve araçlara el koydu.Ayrıca, Kudüs'ün El İseviyye beldesinde işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında dün gece çıkan çatışmaların bu sabah erken saatlere kadar devam ettiği bildirildi. Filistinli gençlerin Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attığı iddia edilirken işgal güçlerinin ise taş atan gençleri arama bahanesiyle beldeye baskın düzenlediği öğrenildi. İsrail işgal güçlerinin yayınladığı bildiride bu sabah erken saatlerde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 15'e ulaştığını açıklandı.(Muhammed Rabah / İHA)