27.02.2017 19:09:13

İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi

Uluslararası sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail yönetiminin, İsrail ve Filistin’de çalışma izni taleplerini reddettiğini duyurdu.

HRW'nin yayınladığı basın açıklamasını, Filistin Enformasyon Merkezi aktardı.



GEREKÇE NE?



İsrail'in çalışanlarından Ömer Şakir'in çalışma izni talebini ‘İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınladığı raporlarla ortaya koyduğu çabaların Filistin propagandasına hizmet ettiğini ve insan haklarını yalan yere sloganlaştırdığını' iddia ederek reddettiğini ifade etti.



İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, engellemenin işgal rejiminin yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarını engelleme gayretlerinin bir devamı olduğuna dikkat çekildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan HRW'a bağlı Program İşleri Müdür Yardımcısı İan Levine “İsrail hükümetinin haklı eleştirilerle düşmanca propagandayı ayırt edememesi üzüntü verici. Bu karar sürpriz oldu. Hâlbuki örgüt yetkilileri başta İsrail hükümetindeki yetkililer olmak üzere, ordu, polis ve dışişleri yetkilileriyle sürekli görüşme ve diyalog içerisindedir. HRW çalışanlarının hem İsrail'de hem de Filistin'de engellenmeksizin yaklaşık otuz yıl çalışmalarından sonra alınan bu karar uğursuz bir dönüm noktasıdır. Yıllardır örgütün Batı Yaka'da çalışmasına izin veren İsrail, 2010 yılından beri Gazze'de çalışmasına izin vermiyor. Örgüt bu süre içinde sadece geçen yıl o da bir kez Gazze'ye girebildi” dedi.



HRW'ın uluslararası bağımsız bir insan hakları örgütü olduğunu hatırlatan Levine, örgütün insan haklarıyla uluslararası hukuku güçlendirmek için çalıştığını ve dünyada 90 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade etti.