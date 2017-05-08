08.05.2017 20:18:40

İsrail'in TİKA çalışanı Murteca'yı tutuklaması

İsrail mahkemesi, TİKA çalışanı Murteca'nın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmasının 6 Haziran'da yapılmasına karar verdi

" İsrail mahkemesi, 12 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nın duruşmasını 6 Haziran'a erteledi.

Biru's-Seba kentindeki Merkezi Mahkeme, Murteca'nın da katıldığı bugünkü duruşmada, tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki mahkemesinin 6 Haziran'da görülmesine karar verdi.

Murteca'nın avukatlarından Lea Tsemel, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin müvekkili hakkındaki iddianamenin bir kısmını "gizlilik" gerekçesiyle kendileri ile paylaşılmadığını söyledi.

Savunma yapabilmek için iddianamenin tamamını savcıdan talep ettiklerini belirten Tsemel, bunun üzerine duruşmanın 6 Haziran'a ertelendiğini kaydetti.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet geçen hafta, gözaltında tutulan Murteca'nın, insani krizle pençeleşen Gazze'deki yardım faaliyetlerine, "teröre destek" suçlaması getirmişti.

Şin-Bet yaptığı yazılı açıklamada, Murteca'yı, TİKA'nın dünyanın en büyük insani dramlarından birinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımları "askeri hedefler için kullanılmak üzere İzzettin el-Kassam Tugayları üyelerine ve ailelerine dağıtmakla" suçlamıştı.

12 Şubat'tan beri gözaltında tutulan evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012'den bu yana Gazze'de TİKA için çalışıyor.

- İsrail'in yardım kuruluşlarına baskısı

İsrail 2006'dan beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, insani yardım faaliyetleri yürüten uluslararası kurum ve kuruluşlara, "Hamas'a yardım ettikleri" gerekçesi ile baskı yapıyor.

İsrail makamları geçen ağustos ayında, Birleşmiş Milletlerin Gazze'deki Filistinli çalışanı Vahid Abdullah el-Burş'u da "Hamas'a yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alarak yargılamıştı.

Bu baskılardan, İsrailli sivil toplum kuruluşları da payını alıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da işlenen askeri ihlalleri kayıt altına alan İsrailli insan hakları örgütü B'tselem, "vatana ihanet" suçlamaları ile karşı karşıya kalmıştı.

İsrail ayrıca geçen haftalarda çıkarılan bir kanunla, "İsrail'in veya işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin boykot edilmesi" çağrısında bulunan aktivistlerin ülkeye girişini yasaklamıştı.