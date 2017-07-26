27.07.2017 10:43:27

İsrail'in son hedefi Al Jazeera!

İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik ihlalleri takip eden gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskılarının bu seferki adresi Katar merkezli Al Jazeera televizyonu oldu. Al Jazeera daha önce de pek çok Arap ülkesinde istenmeyen yayın kuruluşu ilan edilmişti.

İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik ihlalleri takip eden gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskılarının bu seferki adresi Katar merkezli Al Jazeera televizyonu oldu.

"AL-JAZEERA'YI KOVMAK İÇİN..."

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa üzerinden şiddeti teşvik ettiği için Al Jazeera'nın Kudüs ofisinin kapatılması talimatı verdim. Mevcut yasalar çerçevesinde bunun mümkün olmaması halinde ise İsrail parlamentosu Knesset'te Al Jazeera'yı kovmak için gerekli yasanın geçirilmesine çalışacağım." ifadelerini kullandı.

AL-JAZEERA: ARAP-İSRAİL ORTAK DÜŞMANI

Son günlerde işgal altındaki Kudüs'te yaşananları görüntülemek isteyen gazeteciler de İsrail polisi tarafından şiddet ve baskıya maruz kalıyor. Olay yerlerine erişimleri kısıtlanan gazeteciler, zaman zaman gözaltına alınarak saatlerce alıkonuluyor. Katar merkezli Al-Jazeera kanalı daha önce de pek çok Arap ülkesinde hedef gösterilmişti. Yayın ağının son olarak Mısır için yayın yapan Al-Jazzera Mısır kanalı ve bu ülkedeki ofisi kapatılmıştı.