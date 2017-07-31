31.07.2017 16:34:23

'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'

Ürdünlü selefi şeyh Murad Şükri, Filistin’de yaşananları değerlendirdi. Hamas’ı koltuk kavgası yapmakla suçlayıp, Hamas liderlerinden Meşal’in ‘Rab’ gibi olduğunu iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Şükri’nin konuşmasını twitter adresinden paylaştı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'te gerçekleştirdiği hak ihlâlleri sürerken İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Twitter hesabı Ürdünlü Selefi Şeyh Murad Şükri'nin açıklamalarını paylaştı.



“FİLİSTİN DAVASI DEĞİL KOLTUK KAVGASI”



Geçtiğimiz Cuma günü yaptığı sohbet toplantısında Mescid-i Aksa ve Filistin halkı ile İsrail askerleri asında devam eden çatışmalara ilişkin bir soruya cevap veren Ürdünlü Selefi alim Şükri'nin açıklamaları İsrail'i memnun etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı “İsrail Arapça” sayfasından da paylaşılan sohbetinde Şükri, yaşananların Hamas ve Filistin yönetimi arasında koltuk kavgası olduğunu iddia ederek konunun Yahudilerle bir alakasının olmadığını iddia etti. Şükri, sohbete katılan bir gencin Arap liderlerinin ve alimlerinin İsrail zulmü karşısındaki suskunluğunu sorması üzerine konuyu değiştirerek “Birisi girip Mescid-i Aksa'ya silahla girip Yahudilere ateş açtığında İsrail Devleti'nden ne yapmasını bekliyorsunuz?” dedi.

إمام مسجد معاوية بن أبي سفيان في #عمان: الأحداث في #المسجد_الأقصى هي "مجرد صراع بين #حماس والسلطة الفلسطينية، ولا علاقة لليهود بالموضوع" pic.twitter.com/WH7Age1vPZ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 30 Temmuz 2017

MEŞAL'İ SUÇLADI



“(Filistin) Makamları bayrağı kaldırdığında Araplar sevindi ve liderler aynı yerde durdu. Çünkü bu bir başarıyı temsil ediyordu. Ancak iki deliren Netanyahu ve Heniyye; Netanyahu ‘bu legal değildir' dedi ve Heniyye yapılanları gözden kaçırmak için cemaatini operasyonlar yapmak üzere Batı Şeria'ya gönderdi” diyen Şükri, Kudüs'teki Filistinli eylemcilerin saldırısını kınadı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in hareket içerisinde ‘Rab' gibi görüldüğünü iddia etti.