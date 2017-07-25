25.07.2017 10:05:34
İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerine yönelik tepkiler sürüyor
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini kaldırmasının ardından Müslümanlar içeriye girip girememe kararını bugün verecek.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini kaldırmasının ardından Müslümanlar içeriye girip girememe kararını bugün verecek.
Öte yandan Mescid-i Aksa kapısında toplanan bir grup Filistinli, sabah namazını içeri girmeyerek kapının önünde kıldı.