10.05.2017 22:15:32

İsrail'in kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü

İsrail'in kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü, İsrail Başkonsolosluğu'nun düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Hilton Bosphorus Convention Center'daki resepsiyon öncesi basın açıklaması yapan İsrail İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Türkiye-İsrail ilişkilerine değindi. Cohen, Türkiye-İsrail arasında ekonomik, kültürel ve akademik çalışmaların son iki ayda belirli bir mesafe katettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşerek arttığını, bunun çok daha üst düzeye taşınması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Düzenlenen resepsiyon çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere önemli katkılar sunmuş olan Türk Hava Yolları (THY), Zorlu Holding, Koç Holding, ORMAT Teknoloji, İÇDAŞ, Bank Hapoalim NETAFIM gibi Türk ve İsrailli firmalara ticaret ödülleri verildi.

Resepsiyon Suriyeli çocuklar yararına yapılacak okul için yardım toplanması ve sanatçı Buket Bahar'ın iki ülke marşlarını seslendirmesiyle sona erdi.