01.03.2017 17:57:30

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları

İİT Filistin Temsilcisi Ruveydi:- 'Yahudi yerleşimcilerin hemen her gün düzenlediği baskınlarla zamansal olarak bölünen Mescid-i Aksa avlusuna camdan bir oda konulması girişimiyle mekansal olarak da bölünmek isteniyor'- 'Devam eden kazı çalışmalarının ve tünellerin boyutunu bilmiyoruz. Mescid-i Aksa'nın yapay veya doğal bir yer sarsıntısıyla yıkılmasından endişe ediyoruz'- Kudüs Müftüsü Şeyh

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Temsilciliği, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın avlusuna camdan bir mekan yapma girişimini "Aksa'yı mekansal açıdan bölme adımı" şeklinde nitelendirdi.

İİT Filistin Temsilcisi Ahmed er-Ruveydi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yahudi yerleşimcilerin hemen her gün düzenlediği baskınlarla zamansal olarak bölünen Mescid-i Aksa, avlusuna camdan bir oda konulması girişimiyle mekansal olarak da bölünmek isteniyor." dedi.

Ruveydi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da uyguladığı "murabıtlara yönelik gözaltılar, kazı çalışmaları, baskınlar, İslami vakıfların çalışmalarının engellenmesi" gibi bir dizi ihlallerinin yanı sıra avlusuna camdan bir oda koyma girişimiyle Yahudilerin ibadetleri için özel bir mekanın tahsis edilmeye başlandığının teyit edildiğini ifade etti.

- "Yıkılmasından endişe ediyoruz"

Kutsal mekanların korunması için Filistin yönetimi ve Dışişleri Bakanlığıyla koordineli şekilde çalıştıklarını dile getiren Ruveydi, İsrail makamlarını, "Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Eski Şehir mahallelerindeki kazı çalışmalarına devam etmemesi" konusunda uyardı.

Söz konusu kazılar nedeniyle Kudüs'ün güneyinde yer alan Vadi Hilme bölgesinde Filistinlilere ait yaklaşık 20 bin evin büyük tehlike altında olduğuna işaret eden Ruveydi, "Devam eden kazı çalışmalarının ve tünellerin boyutunu bilmiyoruz. Mescid-i Aksa'nın yapay veya doğal bir yer sarsıntısıyla yıkılmasından endişe ediyoruz." diye konuştu.

- "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam'a aidiyeti, ilahi bir karardır"

Kudüs Müftüsü Hüseyin de Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslama ait olduğunu söyledi.

Hüseyin, "Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'nın İslam'a aidiyeti ilahi bir karardır. İsrail Sulh Mahkemesinin, 'Aksa Yahudiler için kutsal bir mekandır' şeklindeki kararı ise geçersizdir. Onların (İsrail) hiçbir iddiasının delili de yoktur." ifadesini kullandı.

- "Ezan, Hz. Ömer döneminden beri burada okunuyor"

Camilerde ezanın susturulmasına yönelik İsrail tarafından çıkarılan hiçbir yasayı kabul etmeyeceklerini de vurgulayan Hüseyin, "Ezandan rahatsız olan kimse bu toprakları ezan okuyan ve namaz kılan gerçek sahiplerine bıraksın ve gitsin. Ezan, Hz. Ömer döneminden beri burada okunuyor." dedi.

İsrail'i, Müslümanların kutsallarına karşı "açık şekilde düşmanlık yapmakla" suçlayan Şeyh Hüseyin, Müslümanlara, Kudüslülerin direnişine destek için Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Kudüs'teki Sulh Mahkemesinde önceki gün, Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için "en kutsal mekan" olduğu, burada ibadet etme haklarının bulunduğu, Aksa'nın avlusuna girmeleri ve sözde "Heykel Dağı'na" çıkmalarının hiçbir şekilde engellenemeyeceği yönünde bir karar verilmişti.

İsrail makamları, geçen hafta Mescid-i Aksa'nın dış kapılarında duran İsrail asker ve polislerini yağmur ve soğuktan koruma bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın içine nöbet kulübeleri yerleştirme girişiminde bulunmuş ancak Harem-i Şerif idaresinden yapılan itirazların ardından bu kulübelerin konulmasından vazgeçilmişti.