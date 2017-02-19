19.02.2017 20:02:00

İsrail'in gizli 'Filistin görüşmeleri' yaptığı iddia edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, geçen yıl Ürdün'de eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haaretz gazetesinin, isminin açıklanmasını istemeyen eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi zamanındaki üst düzey yetkililerden birine dayandırdığı habere göre, Kerry, toplantıda Netanyahu'ya "İsrail'in Arap ülkeleri tarafından bir Yahudi devleti olarak tanınmasını ve Filistinliler ile yeniden görüşmelerin başlamasını" da içeren bir barış planı teklif etti ancak Netanyahu bu planı "Başında olduğu koalisyon hükümetine kabul ettiremeyeceği" gerekçesiyle reddetti.

İsrail Başbakanlık ofisinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun başında olduğu Likud Partisinin bakanlarıyla bugün yaptığı bir toplantıda söz konusu gizli görüşmeyi doğruladığını yazdı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle nisan 2014'te durmuştu.

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