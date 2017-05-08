08.05.2017 23:51:35

İsrail'in Gazzeli balıkçılara saldırıları

Filistinli balıkçı Ebu Reyyale, İsrail donanmasına ait hücumbotunun teknesine çarpması sonucu yaralandı

Gazze sahilinde avlanan Filistinli bir balıkçının, İsrail donanmasına ait hücumbotunun teknesine çarpması sonucu yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Balıkçı Komiteleri yetkilisi Zekeriya Bekr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail donanmasına ait hücumbotunun, Gazze sahilinde 20 yaşındaki Macid Muhammed Ebu Reyyale isimli Filistinli balıkçının teknesine çarptığını söyledi.

Olayda Ebu Reyyale'nin yaralandığını, vücudunda kırıkların oluştuğunu aktaran Bekr, balıkçının teknesinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Bekr, Ebu Reyyale'nin tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İsrail tarafından olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.