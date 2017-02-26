İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

26.02.2017 13:56:17
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleriBatı Şeria'nın Beyt Lahm kentinde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çıkan arbedede 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Filistin Kızılayı sözcüsü Arrab el-Fukaha, Beyt Lahm kentinde yaşanan olayda plastik mermiyle 3 kişinin yaralandığını, 5 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.
Fukaha, sağlık ekiplerinin yaralılara olay mahallinde müdahale ettiğini kaydetti.
Bölgede İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedeler zaman zaman can kayıpları, yaralanma ya da gözaltılarla sonuçlanıyor.