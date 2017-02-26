26.02.2017 19:30:01

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri

Han Yunus'ta, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, İsrail hapishanelerindeki Nail el-Bergusi ile gazeteci Muhammed el-Kıyk'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Hamas, İsrail makamları tarafından yeniden müebbet hapis cezasına çarptırılan Bergusi ve yeniden açlık grevine başlayan Kıyk için Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi. Milletvekilleri ile tutuklu yakınlarının da katıldığı gösteride konuşan Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği Müdürü Abdullah Kandil, uluslararası kuruluşları, Bergusi'nin serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı.

Mısır'a da çağrı yapan Kandil, 2011'deki esir takası kapsamında serbest bırakılan ve tekrar tutuklanan Batı Şeria'daki 50 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, Bergusi'yi çarşamba günü müebbet ve 18 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Hamas Hareketi ile İsrail arasında varılan "esir takası" anlaşması kapsamında 2011'de serbest bırakılan Bergusi, sonrasında geçici sürelerle birçok kez gözaltına alınmıştı. Son olarak 20 Haziran 2014'te gözaltına alınan Bergusi, tutuklanmıştı.

Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Filistinli gazeteci Kıyk ise 21 Kasım 2015'te İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış, bir ay sonra hakkında 6 ay idari tutukluluk kararı çıkarılmıştı.

İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla 94 günlük açlık grevinin ardından mayıs ayında serbest bırakılan ancak 16 Ocak'ta tekrar gözaltına alınan Muhammed el-Kıyk 6 Şubat'ta yeniden açlık grevine başlamıştı.