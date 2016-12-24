24.12.2016 18:05:51

İsrail'in BM Temsilcisi: Karar, barış olasılığına 'hayır' demek

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, BMGK'nın işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin 'derhal ve tamamen' durdurulmasını talep etmesinin barış olasılığına 'hayır' demek olduğunu söyledi.

Ajansların habeirne göre kararı tanımayacaklarını açıklayan İsrail temsilcisi "Bu karar tasarısına evet derken aslında hayır dediniz. Siz görüşmelere hayır oyu verdiniz, ilerleme kaydetmek için hayır oyu kullandınız, İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi bir hayat için bir şans seçtiniz ve barış olasılığına hayır oyu verdiniz" dedi.



ABD DEDİ?

Oylamada çekimser oy kullanan ama veto hakkını da kullanmayan ABD'nin BM Temsilcisi Samantha Power, ise "Güvenlik Konseyi bugün yerleşimlerin yasal bir geçerliliğinin bulunmadığı konusundaki görüş birliğini yeniden teyit etti. Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık elli yıldır özel ve resmi ortamlarda yerleşimlerin durdurması gerektiği yönünde bir mesaj gönderdi" açıklamasında bulundu.



FİLİSTİN'DEN İLK TEPKİ

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour da Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, "Konseyin kabul ettiği karar, Filistin devletinin ebedi başkenti Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki İsrail yerleşimlerinin yasal olarak geçerliliği bulunmadığını gösteriyor" dedi.



TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabında görevinin başlayacağı tarihe atıfta bulunarak “20 Ocak'tan sonra BM'de işler farklı olacak” ifadesini kullandı.

TRUMP ARADI ve SİSİ GERİ ADIM ATTI

Karar tasarısını çarşamba günü BMGK'ya taşıyan Mısır, daha sonra tasarının istişare edilmesi için oylamanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

Mısır'ın geri adımı, Trump ile Sisi arasındaki görüşmenin ardından gelmişti. Trump, Mısır'ın BMGK'da oylamaya sunacağı karar tasarısının İsrailliler açısından adil olmadığı gerekçesiyle Obama yönetiminden, karar tasarısını veto etmeye çağırmıştı.

Mısır'ın bu hamlesi üzerine tasarı, destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.

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