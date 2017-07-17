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İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi
İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi
17.07.2017 19:32:39

İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi

Filistinli Ortadoğu uzmanı ve yazar Dr. Hüsam El-Decni, “İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi” adı altında bir yazı yazdı. Timeturk Arapça ekibi önemli bir olaya yer veren bu yazıyı okurları için Türkçeye çevirdi.

Ortadoğu ve özellikle de Filistin uzmanı Dr. Hüsam El-Decni'nin “İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi” adlı makalesi aşağıdaki gibidir:

İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şabak'a çalışan ve Gazze savaşı sırasında yakalanan 9 Numaralı ajanın hikayesini anlatacağım.

Gazzeli Muhammed (25) oldukça bilgili ve karizmatik olmakla birlikte zengin bir aileden geliyor. Liseyi 86.2 gibi yüksek bir ortalamayla bitiren Muhammed, Filistin'de bir üniversitenin İletişim mühendisliği bölümünü kazandı.

Üniversiteyi başarılı bir şekilde bitiren Muhammed, 30 yıldır Avrupa'da oturan amcası sayesinde Avrupa'nın bir ülkesinde bilgisayar mühendisi olarak işe başladı. Oradaki işi sayesinde Amerika vatandaşlığını taşıyan ve web tasarımcısı olan Sara adındaki bir kızla tanıştı. Sara oldukça güzel, çekici ve biraz da Ortadoğu insanını anımsatan bir hali var. Bu genç kız zamanla, Muhammed'in aklını, düşüncesini ve kalbini kontrol etmeyi başardı.

Yılbaşının yaklaştığı bir vakitte Sara, yılbaşı gecesini birlikte geçirmek için Muhammed'e yaklaşarak teklifini yaptı. Bu tekliften utanan ve ne yapacağını şaşıran Muhammed, Sara'nın güzelliğine ve güzel parfümüne karşı gelemeyerek teklifini kabul etti.

Evine dönen Muhammed, dinini, Filistin meselesini, geleneklerini ve aldığı terbiyeyi aklına getirip bu karardan vazgeçmek istedi ancak şehveti, ve Sara'nın güzelliğine ve çekiciliğine olan bağlılığı buna engel oldu. Sara'nın kapısını çalan Muhammed, genç kızın güzelliği karşısında kendini kaybetti. Yatak odasına girdikten bir saat sonra büyük bir pişmanlıkla evden ayrılan Muhammed evine dönerek bu işi nasıl yaptığını sorgulamaya başladı.

Yılbaşı tatilinin bitiminden tam iki gün sonra Hayim adındaki bir adam Muhammed'i arayarak “Ben Sara'nın akrabasıyım, bir bilgisayar mühendisliği şirketinde genel müdürlük yapıyorum. Seninle yarın görüşmek istiyorum” dedi. Ertesi gün Hayim ile Muhammed bir yerde buluştu. Hayim, Muhammed'e İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak'a büyük bir maaş karşılığında çalışmayı teklif etti. Muhammed büyük bir şaşkınlık ve sinirle bu teklifi reddetmesi üzerine Hayim, Muhammed'in yılbaşı gecesinde Sara ile birlikte çekilmiş video kasetini göstererek Şabak'a çalışmaması durumunda bunu yaymakla tehdit etti. Büyük şok yaşayan Muhammed düşünmek için biraz zaman istedi.

Bir süre sonra teklifi kabul etmek zorunda kalan Muhammed, Sara ile birlikte İsrail büyükelçiliğine gitti. Görüşmede İsrail büyükelçisi, Mossad'dan yetkili bir komutan ve İsrail'den gelen Şabak yetkilisi vardı. Görüşmede Muhammed'e kod adı olarak 9 Numara koyulmasına, Rafah sınır kapısından geçerek Gazze'ye geri dönmesine karar verildi.

9 Numaralı ajan Gazze'ye döndüğünde Hamas ile Fetih hareketi arasında gerginlik yaşanıyordu. Bölgede yapılan seçimleri Hamas kazanmıştı. 9 Numaralı ajan İsrail büyükelçiliğinde kendisine verilen emirleri uygulamaya koyuldu. Ajan hemen işe başlayarak çeşitli konulardan oluşan bir gençlik platformu sitesi oluşturdu. Bu sitede en bariz konu ise silah yapımıyla ilgili önemli konuların yer almasıydı.

Siteye bir hacker programı yerleştiren ajan, siteye giren birçok direniş komutanı hakkında bilgilere ulaşıyor ve bu bilgileri Şabak'a aktarıyordu. Bu sayede direnişin 3 önemli komutanı şehit edildi. Allah'ın kudreti ve direnişçilerin zekası sayesinde ajan pusuya düşürüldü. Gazze savaşı başladığında ajan siteye “İsrail İHA'sını düşürme kodunu” yayınladı. Ajanın birçok önemli konuyu sitede yayınlaması, direnişçilerin şüphelenmesine neden oldu. Yapılan çalışmalar sonucu ajanın evine baskın düzenleyen direnişçiler ajanı sağ bir şekilde ele geçirdi. Ajan, olayı baştan sona anlatmasının ardından Gazze meydanında idam edildi.

Bu olaydan şu dersleri çıkarabiliriz; Teknoloji iki yönlü bıçaktır. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dünyanın her bir tarafında istihbarat örgütleri internet aracılığıyla takip çalışmaları sürdürüyor. İnternet ve teknoloji aracılığı ile günümüze kadar birçok gizli isme ulaşıldı ve infaz edildi.

Kaynak: Timeturk


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