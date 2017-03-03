03.03.2017 15:39:00

İsrail idaresinin çifte standardı

Yahudi yerleşimcilerce yakılarak katledilen 16 yaşındaki Filistinli Ebu Hudayr'ın ailesinin, katillerin evinin yıkılması yönündeki talebi reddedildi- Baba Ebu Hudayr:'İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini yıkmakta acele eden ancak iş Filistinlileri öldüren İsraillilerin evlerini yıkmaya gelince kabul etmeyen İsrail hükümeti, ırkçı bir rejimdir'

İsrail Başsavcılığının, 2014 yılında Yahudi yerleşimciler tarafından yakılarak öldürülen 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr'ın katillerinin evinin yıkılması yönündeki talebi reddettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan kurbanın babası Hüseyin Ebu Hudayr, "Başsavcılık, oğlumuz Muhammed'i öldüren 3 İsraillinin evinin yıkılması yönündeki talebimizi reddetti." dedi.

Baba Ebu Hudayr, "İsrail Merkez Mahkemesinin oğlumu öldürmeleri suçlamasıyla haklarında hüküm verdiği söz konusu 3 İsraillinin evlerinin yıkılması için talebimizi İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduk." şeklinde konuştu.

Yüksek Mahkemeye, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın söz konusu yıkım talebini kabul etmemesinin ardından başvurduklarına işaret eden Ebu Hudayr, "İsrail Başsavcılığının Yüksek Mahkemeye talebi reddettiğine ilişkin mesaj göndermesi bizi şaşırttı. Şimdi mahkemenin kararını bekliyoruz." diye konuştu.

Yüksek Mahkemenin kararını ne zaman açıklayacağının belli olmadığını ifade eden Ebu Hudayr, başsavcılığın talebi reddetmesini "ırkçılık" olarak nitelendirdi.

Ebu Hudayr, "İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini yıkmakta acele eden ancak iş Filistinlileri öldüren İsraillilerin evlerini yıkmaya gelince kabul etmeyen İsrail hükümeti, ırkçı bir rejimdir." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan üç Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırılmış ve yakılarak katledilmişti. Ebu Hudayr'ın ölümünün ardından Kudüs'ün tüm mahallelerinde, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.



