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İsrail'i insanî değerlere davet etti
İsrail'i insanî değerlere davet etti
23.07.2017 09:59:11

İsrail'i insanî değerlere davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun başlangıç durağı Suudi Arabistan'a hareketinden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak ben buradan bir kez daha mevcut İsrail yönetimini, yerleşik teamüllere, hukuka ve temel insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum. Bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmaları gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın tesisi için çalışmaya, Filistinli kardeşlerimizin hak, özgürlük ve adalet mücadelelerini desteklemeye devam edecektir." dedi.

"SORUNLARA HER GÜN YENİSİ EKLENİYOR"

Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'ne hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan bir Körfez ziyareti yapacağını, Türkiye ile kader biriliği olan bu ülkelerle geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve beşeri alanlarda yakın ilişkilerin olduğunu söyledi. 

Ziyaretin ana gündem maddesini Katar ekseninde yaşanan krizin oluşturacağına işaret eden Erdoğan, "Bizler Körfez'deki kardeşlerimiz arasında ne surette olursa olsun sorun ve sıkıntı yaşanmasını doğru bulmuyor, son hadiselerden de büyük üzüntü duyuyoruz. Bugün Müslümanlar olarak her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, safları sıklaştırmamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Filistin'de yaşanan sıkıntılar, acılar ortadadır. Maalesef bu sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Tüm dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'da yaşananlar bunun bir örneğidir. Mescid-i Aksa'ya karşı özellikle son bir kaç gündür sergilenen pervasızlıklar, İslam dünyasını derinden üzmektedir. Kudüs'teki Harem-i Şerif, sadece Filistinlilerin değil 1,7 milyarlık tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsal mekanıdır. Harem-i Şerif'e yönelik kısıtlamalar ile Müslümanlar'ın onurlarının incitilmesi karşısında, İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez. Nitekim ülke olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk." diye konuştu.

"YOĞUN ÇABA SARFEDİYORUZ"

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak gerekli açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, "Bizler başta Kudüs olmak üzere asırlar boyu tüm dinlerin barış içinde bir arada yaşamasını sağlamış köklü bir medeniyetin de mensuplarıyız. Kudüs'te yapılan hak ihlalleri Müslümanların da başkalarının hakkını ihlal etmesine asla bir gerekçe olamaz, olmamalıdır. Tepkiler hukuk çerçevesinde ve ölçülü olmak zorundadır. Başka dinlere mensup insanların ibadet hürriyetine ve ibadethanelerine halel getirmeye bizim medeniyetimizde asla yer yoktur. Bu anlayıştan hareketle Kudüs'te yaşanan gerilimin bir an önce nihayet bulması, Mescid-i Aksa çevresinde yeniden sükûnetin hakim olması için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefon görüşmeleri yaptığını, dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile durumu ele aldıklarını ve değerlendirme yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kim olursa olsun insanların can, mal ve ibadet haklarına yönelik saldırıları tasvip etmediğimizi ifade ettik. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak ben buradan bir kez daha mevcut İsrail yönetimini, yerleşik teamüllere, hukuka ve temel insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum. Bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmaları gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın tesisi için çalışmaya, Filistinli kardeşlerimizin hak, özgürlük ve adalet mücadelelerini desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Erdoğan, İslam dünyasının yeni ayrılıklara değil, iş birliğine ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Böylesi hassas bir dönemde enerjimizi iç tartışmalarla heba etmemeliyiz. Katar krizinin ilk anlarından itibaren bizler, barış istikrar dayanışma ve diyalogdan yana olduk. Sorunun suhuletle çözümü için taraflara gerekli telkinleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Krizin daha fazla uzamasının kimseye bir faydası yok. Mevcut krizden istifade edenler, bölgenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan, kardeş kavgasının alevlenmesi için fırsat kollayan hasım çevrelerdir. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve dönem başkanlığı bize, bu sorunun kardeşlik hukuku temelinde halli için önemli mesuliyetler yüklüyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarını destekliyoruz. Bölge ülkelerinin yanı sıra diğer aktörlerin de bu çabalara güçlü destek vermesi gerekiyor. Bu bağlamda başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun üyelerinin faaliyetlerini faydalı buluyor, çözüme katkı sağlamalarını da temenni ediyorum."

"KATAR İLK ANDAN İTİBAREN AKL-I SELİM İLE DAVRANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin ilk durağının "bölgenin büyüğü, akil ülkesi" olarak Suudi Arabistan olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Son yıllarda Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi stratejik bir çerçeveye oturttuk. Siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, ticari ve diğer alanlarda iş birliğimizi derinleştirirken, Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda yakın istişare içinde olduk. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, geçtiğimiz yıl nisan ayında ülkemize çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Türk-Suudi Koordinasyon Konseyini kurduk. Suudi Arabistan'la iş birliğimizi güçlendirerek, bunu sürdürme konusunda kararlıyız. Körfez bölgesinin ağabeyi olarak Suudi Arabistan'a Körfez'de yaşanan krizin çözümünde büyük rol düşüyor. Çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, bu krizi çözebilecek isimlerin başında Kral Selman geliyor. Bu ziyaret vesilesiyle aziz kardeşim Kral Selman'la bir araya geleceğim. Ayrıca görevine yeni atanan Veliaht Prens, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ı da ziyaret sırasında kabul edeceğim. Suudi Arabistan'daki temaslarımın ardından inşallah ikinci durağımız bugün Kuveyt, Kuveyt'e geçeceğiz. Şeyh Sabah'ın bilge liderliğinde Kuveyt, bölgede önemli rol oynuyor. Kuveyt, Körfez bölgesinde yaşanan krizde de tıpkı 2014'teki gibi ara buluculuk rolü üstlenerek, çok değerli katkı sunuyor. Bu ziyaret vesilesiyle Emir Şeyh Sabah ile bir araya gelerek, gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağım."

Erdoğan, yarın ziyaretinin son durağı olan Katar'a geçeceğini belirterek, "Katar'la ilişkilerimiz de son yıllarda çok güçlü bir gelişme gösterdi. Bölgesel konularda çok yakın diyalog ve iş birliği tesis ettik. 2014 yılında liderler düzeyinde tesis ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite, iş birliğimizin derinleşmesine büyük katkı sağlıyor. Aziz kardeşim Şeyh Temim ile görüşmelerimizde, bu ivmenin güçlendirilmesi ve yaşanan krizin aşılması için fikir teatisinde bulunacağız. Ayrıca Suriye, Irak, Yemen ve Libya gibi bölgesel konular ile terörizmle mücadele hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Burada özellikle bir hakkı teslim etmekte fayda görüyorum. Katar, krizin ilk anlarından itibaren aklıselim ve basiretle davranmıştır, sorunun diyalogla çözüme kavuşturulması için ciddi bir efor sarf etmişlerdir. Şeyh Temim'in evvelsi gün yaptığı açıklamayı çözüm yönünde atılmış doğru, anlamlı bir adım olarak görüyorum. Açıklamada ortaya konulan iradeyi takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Herkesin buradan gerekli mesajları çıkaracağına inanıyorum. Ziyaretimizin başta Katar krizi olmak üzere, bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.


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