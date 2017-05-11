11.05.2017 22:24:43

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklular

Gazze'de İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla 'engel atlama şampiyonası' düzenlendi

Gazze'deki El-Cevad Binicilik Kulübü, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla çocuklar için "engel atlama şampiyonası" düzenledi.

"Su ve tuz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, 5 ila 17 yaşlarındaki 40 çocuk katıldı.

Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Eşref el-Yazuri, bu şampiyonanın açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla yapıldığını belirtti.

Yazuri, "Bu etkinlikle dünyaya sesimizi ulaştırmak istiyoruz. Uluslararası sözleşmelere uyulmasını ve esirlerimizin kurtarılmasını talep ediyoruz." dedi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



