07.05.2017 17:03:39

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklular

'Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi', Filistin yönetiminin İsrail ile arasındaki güvenlik, siyasi ve ekonomik koordinasyonu askıya alarak geniş çaplı sivil isyan başlatmasını istedi

Filistinli farklı direniş gruplarının oluşturduğu "Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi", İsrail hapishanelerinde üç haftadır eylemlerini sürdüren Filistinlilerle dayanışma amacıyla bir dizi adım atılması çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, açlık grevindeki tutuklulara destek için İsrail ürünlerinin Filistin pazarına girmesinin engellenmesi ve tamamen boykot edilmesi istendi.

Bu kapsamda Filistinli esnaftan çarşamba gününe kadar ellerindeki İsrail ürünlerini raflardan kaldırması talep edildi. Komite, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde halkı perşembe günü sabahtan öğle saatlerine kadar ticari greve davet etti.

"Bu savaşta her türlü imkanı seferber etme konusunda kesin adımları atmak için tereddüde yer kalmadı." denilen açıklamada, Filistin yönetiminin de İsrail ile arasındaki güvenlik, siyasi ve ekonomik koordinasyonu askıya alması istendi.

- "Geniş çaplı sivil isyan" çağrısı

Filistin yönetimine ayrıca, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerinin girişini engellemek için yolları kapatarak geniş çaplı bir sivil isyan başlatma çağrısı yapıldı.

Komite, İsrail ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Filistinli işçilere de açlık grevindeki tutuklulara destek için iş bırakma çağrısında bulundu.

Filistin İstatistik Merkezine göre Yahudi yerleşim birimlerinde 117 bin Filistinli işçi çalışıyor. Filistinli işçi sendikaları ise bu sayının 160 bin olduğunu ifade ediyor.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.