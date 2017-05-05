05.05.2017 22:23:01

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklular

Filistin Sağlık Bakanı Avad:- 'Zorla besleme, tutuklular için gerçek bir tehlike arz ediyor. Bu uygulama, psikolojik ve fiziksel işkence olmasının yanında tutukluları ölüme kadar götürebilir'

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Avad, "Zorla besleme, tutuklular için gerçek bir tehlike arz ediyor. Bu uygulama, psikolojik ve fiziksel işkence olmasının yanında tutukluları ölüme kadar götürebilir." ifadesini kullandı.

Avad, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin, zorla beslenmeye karşı çıktığına işaret etti.

Hamas Esirler Yüksek Kurulu, İsrail Hapishaneler İdaresinin, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların "zorla beslenmesini" planladığını duyurmuştu.

İsrail hükümeti 2015 yılında cezaevinde açlık grevi yapan Filistinlilerin "zorla beslenmesine" imkan sağlayan bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre hapishane yetkililerinin, açlık grevindeki mahkumların "zorla beslenmesi" için mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor. Mahkemenin onay vermesi halinde mahkumlar kendi iradelerinin dışında zorla beslenebiliyor.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

