11.07.2017 12:20:47

İsrail güçleri Kudüs'te yıkıma devam ediyor

Kudüs'ün Issawiya kasabasında bir apartman, İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Kudüs'ün Issawiya kasabasında Filistinlilerin yaşadığı bina, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İsrail güçleri tarafından yıkıldı. Görgü tanıkları, binanın yıkılmasından önce İsrail güçlerinin binayı çevrelediğini belirtti.



Issawiya kasabasında yaşayan halk ise bu yıkımları kınayarak, yıkımların her gün sürdüğünü belirtti.