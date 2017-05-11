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İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
11.05.2017 13:36:36

İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim, Kalendiya Mülteci Kampı, Tulkerm başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Filistinlilere ait evlere baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.




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