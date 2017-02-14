14.02.2017 15:35:52

İsrail, gözaltındaki TİKA temsilcisiyle ilgili yayın yasağı getiridi

COGAT'ın (Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerinin Koordinasyonu Birimi) basın sözcülüğünden yapılan açıklamada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca hakkında İsrail mahkemesi tarafından yayın yasağı getirildi.

İsrail iç istihbarat birimi Şin Bet'ten bir yetkili, AA muhabirinin TİKA temsilcisi Murteca ile ilgili bilgi talebine, "Mahkeme tarafından yayın yasağı getirildiği için (Murteca'nın) gözaltına alınması ile ilgili herhangi bir bilgi veremeyiz" şeklinde cevap verdi.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten birimi olan COGAT'ın (Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerinin Koordinasyonu Birimi) basın sözcülüğünden yapılan açıklamada ise, Filistin uyruklu Murteca'nın gözaltına alınmasının Şin Bet'in sorumluluğunda olduğu, bu yüzden kendilerinin bilgi veremeyeceği belirtildi.



NE OLDU?

Murteca, İsrailli makamlardan gerekli izinleri aldıktan sonra pazar günü Türkiye'ye gitmek üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan çıkmak istediği sırada gözaltına alınmıştı.

TİKA koordinatörleri ve yerel personelin katılacağı Ankara'daki yıllık eğitim toplantısına katılmak üzere çıkış izini almasına rağmen sınır kapısında İsrail güçlerince bir müddet alıkonulan Filistin uyruklu Murteca o tarihten bu yana gözaltında tutuluyor.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin ise pazar gününden beri gözaltında tutulan Murteca'yla ilgili İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. TİKA Başkanlığı da İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ile temasa geçerek, Murteca'nın durumu ve pazar gününden beri neden alıkonulduğuna dair bilgi istedi.

Filistin Sivil İşler Bakanlığının Basın Müdürü Muhammed el-Mukadime de yaptığı açıklamada, Murteca'nın İsrail güçleri tarafından pazar akşamı Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda gözaltına alındığını doğruladı.

Evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012 yılından beri Gazze'de TİKA temsilcisi olarak çalışıyor.

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