15.02.2017 03:53:32

İsrail gizli servisinden Türkiye yasağı

İsrail'in iç istihbarattan sorumlu gizli servisi Şin Bet, basketbol takımına Türkiye'ye seyahat etmesine izin vermediği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; İsrail'in iç istihbarattan sorumlu gizli servisi Şin Bet, Ironi Nahariya basketbol takımının FIBA Avrupa Kupası kapsamındaki çeyrek final deplasman maçı için Türkiye'ye seyahat etmesine izin vermedi.

İsrail Spor Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Bakanlık sözcüsü ayrıca başka çözüm arayışları için de Şin Bet ile iletişim içinde olduklarını kaydetti.

İsrail Spor Bakanlığı karşılaşmanın başka bir bölgeye aktarılması için Uluslararası Basketbol Federasyonu‘na (FIBA) başvurduklarını bildirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Spor Bakanlığı, FIBA Europe Cups'ı düzenleyen Federasyon'un izni olmadan karşılaşmaya katılmazlarsa bunun İsrail'in basketbol ve diğer spor dallarında uluslararası müsabakalardaki temsilini olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu.

Ironi Nahariya ile Gaziantep basketbol takımı arasındaki FIBA Europe Cups çeyrek final deplasman karşılaşmasının 22 Şubat'ta yapılması öngörülüyordu. 8 Şubat'ta yapılan ilk karşılaşmayı İsrail takımı 96-75 kazanmıştı. Gaziantep, Suriye sınırına ve IŞİD kontrolündeki bölgelere yakın olması nedeni ile güvenlik açısından özellikle riskli bir kent olarak görülüyor.

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