25.07.2017 10:06:08

İsrail geri adım attı!

İsrail, Harem-i Şerif'teki kapılara konulan metal arama dedektörleri kaldırmaya başladı.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etmek amacıyla akşam namazını maketten yaptıkları metal arama dedektörleri önünde kılmıştı.

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'da kurduğu metal dedektörleri kaldırmaya başladı.

GERGİNLİKLER YAŞANIYORDU

İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle 14 Temmuz'dan bu yana büyük gerginlikler yaşanıyordu.

KALDIRMAYA BAŞLADILAR

İslam dünyasından yükselen tepkilerden sonra İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırmaya başladı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Polis, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Kudüs eylemi adı verilen olayın ardından İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Harem-i Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyu vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.