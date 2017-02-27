27.02.2017 19:55:21

İsrail Gazze’yi vurdu: 4 yaralı

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 bölgeyi vurdu. Saldırıda, 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyine yapıldığı iddia edilen roketlere karşılık füze atışı gerçekleştirildiği kaydedildi. Hamas'a ait 5 bölgenin vurulduğu belirtilirken, saldırıda 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. İlk atışın Nuseirat kampının batısında bulunan Hamas noktasına atıldığı kaydedildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum, "Gazze'ye yönelik bu gerginliği sürdürmenin sorumluluğu İsrail'e ait" dedi.