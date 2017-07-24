İsrail Gazze'ye saldırdı
İsrail, dün Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.
İsrail'in Kissifum askeri üssünde konuşlanan topçu birliği, Han Yunus'ta Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına 2 roket attı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
GAZZELİ BALIKÇILARA ATEŞ AÇTILAR!
Öte yandan, İsrail askeri botlarından Gazze'nin güney sahilindeki balıkçı teknelerine ateş açıldı. Saldırıda can kaybı meydana gelmedi.
İSRAİL: SALDIRDIK ÇÜNKÜ...
İsrail'de internet üzerinden yayın yapan gazetelerde ise roket saldırısının, Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesine füze atılmasının ardından gerçekleştirildiği iddia edildi. İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail Cuma namazını yasakladı! (TIKLAYINIZ)
'Mescid-i Aksa': Müslümanlar sessiz kaldıkça zulüm artıyor... (TIKLAYINIZ)
Mescid-i Aksa'da neler oluyor? İşte son bir haftada yaşananlar! (TIKLAYINIZ)
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı... (TIKLAYINIZ)
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var... (TIKLAYINIZ)
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor! (TIKLAYINIZ)
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı! (TIKLAYINIZ)
Kudüs sokaklarında İsrail terörü! (TIKLAYINIZ)
Cuma hutbesi: Hüznümüz Kudüs ve Mescid-i Aksa (TIKLAYINIZ)
İsrail Beyazıt Meydanı'nda protesto ediliyor! (TIKLAYINIZ)
Binali Yıldırım'dan Mescid-i Aksa açıklaması! (TIKLAYINIZ)
İsrail Hükümet Sözcüsü, Aksa için direnen Müslümanlarla dalga geçti! (TIKLAYINIZ)
Hamas Lideri Heniyye'den açıklama! (TIKLAYINIZ)
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Çağrılara kulak verin! (TIKLAYINIZ)
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması: Kısıtlamalar kabul edilemez! (TIKLAYINIZ)
Hamas uyarıyor: Kudüs intifadası başlayabilir... (TIKLAYINIZ)
İsrail'den Batı Şeria'ya asker sevkiyatı (TIKLAYINIZ)
'İslam medeniyetinin çocuklarına yakışıyor mu?' (TIKLAYINIZ)
İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da... (TIKLAYINIZ)
Binali Yıldırım: İsrail bu yanlıştan dönmeli (TIKLAINIZ)