09.05.2017 16:10:26

İsrail Filistinlileri sudan da mahrum bıraktı

İsrail, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 3 bin 500 Filistinlinin suya ulaşmasına engel oluyor

İsrail'in Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ndeki suları kesmesi nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

İsrail'in, 30 nisanda Ürdün sınırında bulunan, etrafı Yahudi yerleşim birimleriyle sarılmış Berdele Belediyesinin su şebekesini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerlerle yıkması sonucu tüm belde susuz kaldı.

Berdele Belediye Başkanı Ali Şadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, "Belde sakinleri günlerdir susuz yaşıyor. Yaz Ürdün Vadisi'ne erken geldi. Ekili alanlar yok olmak üzere insanlar suyu uzak noktalardan taşımak zorunda kalıyor." dedi.

"Yahudi yerleşim yerlerine giden su boruları bizim tarlalarımızdan geçiyor ama bizim kullanmamıza izin vermiyorlar." diyen Şadi hemen yakında yer alan Mikula yerleşim birimini işaret ederek, "Orada yaklaşık 600 yerleşimci yaşıyor. Çok miktarda suları var. Yeşillenmeye başlayan arazilere de el koydular. Biz ise su kullanamıyoruz." diye konuştu.

Hayvancılık yapan Dirar Savafta ise İsrail'in Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere yönelik ırkçı bir politika uyguladığını belirterek, buradaki asıl amacın susuz bırakmak suretiyle "Filistinlileri bölgeden tehcir etmek" olduğunu dile getirdi.

"Su olmadan burada yaşamamız mümkün değil" diyen Savafta, "Tarlaların ve hayvanların suya ihtiyacı var. Kümes hayvanları besiciliği yapıyorum ancak yeterli su olmadığı için hayvanlarım telef olmak üzere." ifadelerini kullandı.

Çiftçilik yapan Yusuf Savafta ya bu yıl yaz mevsiminin erken geldiğini ve tarlalardaki mahsullerin susuzluktan kurumak üzere olduğunu söyleyerek, "Suyumuzu sebepsiz yere kestiler. Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanların menfaati için bizi sudan mahrum bırakıyorlar." dedi.

Ürdün Vadisi bölgesinde 5 bini çadırlar ve barakalarda olmak üzere yaklaşık 10 bin Filistinli yaşıyor.