18.07.2017 23:42:39

İsrail, Filistinlilere saldırdı: 34 yaralı

İsrail Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı. Toplam 34 kişi yaralandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana ibadet ve giriş çıkışlara kapatılan İslam ümmetinin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da az önce çatışma yaşandı. Mescid-i Aksa'nın girişi Esbat Kapısı önünde yatsı namazını kılanlara ateş açan İsrail güçleri 34 Filistinliyi yaraladı. Olay yatsı namazının kılınmasını hemen akabinde yaşandı. Yaralananlar arasında eski Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri de bulunuyor.

Filistin Kızılayı, Aslanlı Kapı'da yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır ve orta düzeyde olduğu bilgisini aktardı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas liderlerinden İsmail Radvan'dan açıklama: İşgalciler ateşle oynuyor. İşgal edilmiş Kudüs'te namaz kılanlara saldırmakla kendisine cehennem kapısını açıyor.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla yatsı namazını Aslanlı Kapı'nın yakınında kılan Filistinlilere müdahale etti. İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralandı.

AA muhabirinin Filistin Kızılayı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yaralanan Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan el-Makasid hastanesine kaldırıldı.

Şimdiye kadar Şeyh Sabri'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir makamdan açıklama yapılmadı. Ayrıca Hamas lideri İsmail Heniyye de Sabri'yi arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vakit namazlarını Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.

İsrail işgal güçlerinin saldırısından çocuklar da etkilendi.

Filistin Kızılayı, Aslanlı Kapı'da yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır ve orta düzeyde olduğu bilgisini aktardı.