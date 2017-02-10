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İsrail, Filistinli'yi katletti
10.02.2017 19:10:44

İsrail, Filistinli'yi katletti

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde vurulan Filistinli gencin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli Muhammed Amir el-Callad'ın (24) Nablus'un kuzeyindeki bir kontrol noktasında "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Callad'ın yaralı halde gözaltına alınarak Batı Şeria'daki Tulkerm kentinde bulunan İsrail hastanesine kaldırıldığını aktaran Karaki, Filistinli gencin vefat ettiği haberinin İsrail makamları tarafından resmi olarak kendilerine iletildiğini kaydetti.



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