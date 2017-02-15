15.02.2017 14:52:34

İsrail, Filistin'de 3 ev daha yıktı

İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusundaki Hizma beldesinde Filistinlilere ait üç evi yıktı.

AA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Kudüs'ün doğusundaki Hizma beldesinde Filistinlilere ait üç evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

Hizma Belediye Başkanı Muvaffak el-Hatib, İsrail askerlerinin beldeye baskın yaptığını ve "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle üç evi buldozerlerle yıktığını söyledi.

Hatib, askerlerin evleri boşaltmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki "ayrım duvarı" yakınlarında bulunan evlerin Filistinlilere ait araziler üzerine inşa edildiği aktarıldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve yakınlarında zaman zaman baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ait evleri buldozerle yıkıyor veya bombayla havaya uçuruyor. Söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma politikalarının parçası olduğunu" belirtiyor.

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