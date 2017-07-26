26.07.2017 20:44:35

İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı: Büyük bir savaştan endişeliyiz

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmelerin tüm Ortadoğu'yu kapsayacak bir din savaşına dönüşmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle yaşanan olayları değerlendiren Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, din savaşı çıkmasının kendilerini endişeye sevk ettiğini belirtti.

"SAVAŞ, IRAK'TAN MAĞRİP'E KADAR TÜM BÖLGEYİ KAPSAR"

Nofal, "Şu anda yaşanabilecek en ciddi gelişme, bir din savaşının çıkması olur. Zira böyle bir savaş çıkarsa, Irak'tan Mağrib'e kadar tüm bölgeyi kapsayabilir" dedi.

Arap yetkililerin bu yönde olası bir gelişmenin oluşturacağı tehlikenin farkında olduğunu da belirten Nofal, hiç kimsenin böyle bir savaşa yol açacak şekilde hareket edemeyeceğini vurguladı.