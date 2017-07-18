18.07.2017 16:03:47

İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Batı Şeria'da düştüğü bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Skylark marka İHA, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düştü. Hava aracının düşüş nedeninin henüz belli olmadığı belirtilen açıklamada, konunun soruşturulduğu kaydedildi.



Bu, son bir ay içinde Filistin topraklarında düşen İsrail'e ait üçüncü insansız hava aracı oldu. İsrail ordusu daha önce de biri Gazze Şeridi'nin güneyinde, diğeri Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında olmak üzere iki hava aracının düştüğünü duyurmuştu. İsrail ordusunun gözetleme, casusluk ve bilgi toplama amaçlı kullandığı Skylark marka İHA'lar bu ülkede üretiliyor.