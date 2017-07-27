28.07.2017 09:01:32

İsrail'den yeni Cuma kararı

İsrail, Mescid-i Aksa'da bu hafta 50 yaşından altından kişilerin cuma namazına katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Müslümanlara karşı insanlık dışı politikalar uygulayan İsrail, skandal bir karara daha imza attı.

Güvenlik kontrollerinin kaldırılmasından sonra Mescid-i Aksa'ya girmeye başlayan Müslümanların Cuma namazı için bölgeye akın etmesi bekleniyordu.

50 YAŞ ALTINA NAMAZ YASAK

AFP haber ajansına göre, güvenlik önlemlerini bahane eden İsrail, bugün düzenlenecek cuma namazına 50 yaş altı Müslümanların katılmasını yeniden yasaklandı.