22.07.2017 22:06:52

İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da...

İsrail, Mescid-i Aksa'daki metal arama dedektörlerini kaldırıyor.

İsrail'in kanal 2 televizyonun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldı. İsrail'in Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarıldı.

Öte yandan, Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirmek üzere mini kabine toplantısı yapılacağı belirtildi. Konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

GERGİNLİK SÜRÜYOR



Öte yandan gerilim bugün de sürdü... İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısındaki Müslümanlara müdahale etmesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

Elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilere İsrail tarafından müdahale edildi. İsrail polisinin Esbat kapısında toplanan cemaati göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla dağıtmaya çalışması neticesinde bazı kişiler yaralandı.





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